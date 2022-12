Inghilterra-Francia domani in tv: canale, orario e streaming Mondiali Qatar 2022

Alle 20:00 di sabato 10 dicembre toccherà ad Inghilterra e Francia scendere in campo in occasione dei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Una sfida tutta da seguire e che vedrà di fronte due delle principali favorite alla vittoria finale. Kane contro Mbappè nei novanta minuti, o forse più, dell’Al Bayt Stadium (Al Khor). La partita potrà essere seguita in diretta su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.