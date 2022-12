Imolese-Vis Pesaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco tutte le informazioni sula data, l’orario, la diretta tv e streaming di Imolese-Vis Pesaro, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa arrivano da ben cinque sconfitte consecutive e sono al momento in sedicesima posizione con quattordici punti: è assolutamente necessario un successo per invertire il trend negativo. I marchigiani, invece, hanno accumulato tre sconfitte nelle ultime cinque gare e vogliono vincere per allungare le distanze proprio dai loro avversari odierni La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA