Hurkacz-Stricker oggi in tv: orario, canale e diretta tv e streaming Diriyah Tennis Cup 2022

Hubert Hurkacz sfiderà Dominic Stricker nel match d’esordio della Diriyah Tennis Cup 2022, torneo d’esibizione in programma da giovedì 8 a sabato 10 dicembre nella città saudita. Sfida interessante con il polacco che nel 2022 si è confermato ad alti livelli, pur non riuscendo a conquistare un posto alle Atp Finals o la top-10, e il giovane svizzero che ha fatto un buon salto di qualità. Stricker è ormai alle porte dei 100, ma tende ad essere ancora molto discontinuo sia all’interno di una fase di stagione che di un singolo match. Però, allo stesso tempo, ha tutte le qualità per emergere, e lo ha dimostrato anche nell’unico scontro diretto tra i due. Sull’erba di Stoccarda riuscì ad imporsi grazie a due tie-break.

Hubert Hurkacz e Dominic Stricker scenderanno in campo oggi, giovedì 8 dicembre, alle ore 09:00 italiane, quando in Arabia Saudita saranno le 11:00. Per le partite degli ottavi di finale non è prevista una copertura tv o streaming. A partire dai quarti, invece, i telespettatori potranno seguire il torneo su Eurosport, mediante i due canali di riferimento Eurosport 1 (canale 210 Sky) ed Eurosport 2 (canale 211 Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery+ e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it vi terrà aggiornati con news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutta la durata del torneo.