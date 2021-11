Grosseto-Montevarchi oggi in tv: data, orario e streaming girone B Serie C

by Mattia Zucchiatti 1

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Grosseto-Montevarchi, match del girone B di Serie C 2021/2022. Si gioca alle 17:30 di domenica 21 novembre e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio in questa quindicesima giornata di un campionato che si appresta ad entrare nel vivo. Sportface.it vi terrà compagnia nel post gara con una cronaca. Ma potrete seguire la partita nell’arco dei novanta minuti grazie alla diretta streaming in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports.