Giorgi-Paolini in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Stoccarda 2022

by Antonio Sepe

Camila Giorgi - Foto Ray Giubilo

Camila Giorgi sfiderà Jasmine Paolini al primo turno del Wta di Stoccarda 2022. Le uniche due tenniste azzurre in tabellone si affrontano già all’esordio in un derby che promette scintille. Sulla carta la favorita è Camila, numero uno d’Italia e grande protagonista del weekend in BJK Cup. Guai però a sottovalutare la giocatrice toscana, che sta vivendo una stagione positiva e vuole continuare a stupire. Le due non si sono mai affrontate prima d’ora

Il match si svolgerà nella giornata di martedì 19 o mercoledì 20 aprile, con orario ancora da definire. La diretta televisiva della sfida di riferimento sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky); live streaming invece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente, così come tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, con approfondimenti post-partita.