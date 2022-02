Ginnastica ritmica, prima tappa Serie A a Cuneo: programma, orari e diretta tv

by Davide Triolo

Milena Baldassarri - Foto Daniele Cifalà

La Serie A italiana di ginnastica ritmica è pronta a tornare a intrattenere gli appassionati di sport del Bel Paese e del mondo intero. Prima tappa corrispondente a Cuneo, con gare in programma tra sabato 19 e domenica 20 febbraio al Palazzetto dello Sport della località di riferimento; dopo il quinto titolo in serie della Ginnastica Faber Fabriano, diversi team di massima serie nostrana tenteranno di porre fine al dominio della compagine appena menzionata. Scardinare il dominio stilistico di Milena Baldassarri, però, sarà tutto fuorché un’impresa agevole per le sue contendenti. Prima tappa ufficialmente di scena a partire dal 19 febbraio, precisamente non prima delle ore 18.30 per quanto concerne la Serie A1; diretta streaming disponibile su LA7.it, sebbene non sia prevista la fruizione in tempo reale tramite il canale televisivo citato. Una due giorni che promette emozioni e grande spettacolo, da seguire con attenzione per valutare ogni dettaglio importante per l’evoluzione delle gare.