Giappone-Spagna in tv: canale, orario, diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Giappone-Spagna, match del girone E dei Mondiali di Qatar 2022. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:00 di giovedì 1 dicembre. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 e Rai Play in streaming. La classifica vede Luis Enrique a quattro punti in vetta alla classifica, davanti a Giappone (3), Costa Rica (3) e Germania (1). Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.