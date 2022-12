Il programma e i telecronisti sulla Rai di Giappone-Croazia, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. I nipponici, giunti al primo posto nel girone E, sfidano i croati che hanno chiuso in seconda posizione il gruppo F. Ci si attende equilibrio e tensione. Chi riuscirà ad avere la meglio staccando così il pass per i quarti di finale? Appuntamento fissato alle ore 16 di lunedì 5 dicembre.

Giappone-Croazia sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela.