Giappone-Croazia ottavi di finale in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Giappone-Croazia è uno degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 e sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match. Appuntamento fissato per lunedì 5 dicembre alle ore 16, in campo la vincitrice del gruppo E, i sorprendenti nipponici, e i secondi del gruppo F, i croati che sono riusciti a salvarsi contro il Belgio sprecone. In palio ci sono, ovviamente, i quart di finale. Diretta tv su Rai Uno, diretta streaming su Rai Play, diretta testuale su Sportface.