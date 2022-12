Giappone-Croazia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Giappone-Croazia, match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. I nipponici, dopo la rocambolesca qualificazione con il primato nel girone e le vittorie su Germania e Spagna, vogliono continuare a stupire anche nella fase ad eliminazione diretta e puntano ad uno storico quarto di finale nella rassegna iridata. I vice campioni del mondo, dal loro canto, hanno intenzione di arrivare il più lontano possibile, magari replicando l’impresa di quattro anni fa a Russia 2018. Non sarà semplice, soprattutto considerando l’agguerrita concorrenza, ma i ragazzi di Zlatko Dalic ci proveranno dando il massimo. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 5 dicembre alle ore 16:00 e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

