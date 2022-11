Il programma e i telecronisti sulla Rai di Giappone-Costa Rica, match valido per la seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. A Doha è tempo di far punti per i centramericani travolti all’esordio dalla Spagna. I nipponici, invece, con una vittoria sarebbero quasi certi di un posto agli ottavi, che sarebbe clamoroso in un gruppo che annovera anche la Germania già battuta. Si parte alle ore 11 di domenica 27 novembre, chi vincerà?

Giappone-Costa Rica sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela.