Il programma e i telecronisti sulla Rai di Ghana-Uruguay, match valido per la terza e ultima giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Scontro diretto per un posto agli ottavi quello tra gli africani e i sudamericani: è chiaro che entrambe sperano che la Corea del Sud non batta il Portogallo, a quel punto ci sono due risultati su tre per i ghanesi e solo la vittoria possibile per gli uruguaiani. Calcio d’inizio alle ore 16 di venerdì 2 dicembre.

Ghana-Uruguay sarà visibile su Rai Sport + HD con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela.