Germania-Canada oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Finals Coppa Davis 2022

La sfida tra Germania e Canada concluderà il turno dei quarti di finale nelle Finals di Coppa Davis 2022 in corso a Malaga. I nordamericani arrivano a quest’appuntamento obbligatoriamente tra i favoriti. Il duo composto da Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov nei due singolari dovrebbe essere una garanzia, in particolar modo contro una Germania lontana dai suoi fasti migliori. I canadesi dovranno essere però in grado di evitare brutte sorprese nei due incontri che probabilmente li vedranno sfidare Oscar Otte e Jan-Lennard Struff. I tedeschi infatti potranno poi contare su un doppio forte e collaudato, composto da Tim Puetz e Kevin Krawietz.

QUANDO E COME SEGUIRLA – Germania e Canada scenderanno in campo nella giornata di oggi, giovedì 24 novembre, con inizio fissato a partire dalle ore 16:00. La sfida potrà essere seguita in diretta sia in chiaro su Rai Sport+ (canale 58 del digitale terrestre) che su Sky Sport tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW TV (previo abbonamento), Sky Go (solo per abbonati Sky), Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il quarto di finale delle Finals di Coppa Davis 2022 tra Germania e Canada. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.