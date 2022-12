Genoa-Sudtirol in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto al Luigi Ferraris per Genoa-Sudtirol, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I rossoblù, dopo le ultime due sconfitte consecutive e l’esonero di Blessin, sono pronti a ripartire da zero sotto la guida tecnica di Alberto Gilardino. Gli altoatesini, però, sono la sorpresa del torneo e non hanno intenzione di uscire da Marassi con una sconfitta, anzi proveranno a portare a casa il bottino pieno. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 8 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

