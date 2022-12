Genoa-Frosinone in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e streaming di Genoa-Frosinone, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I rossoblù sotto la guida di Alberto Gilardino hanno conquistato quattro punti in due gare ed hanno intenzione di continuare su questa strada per colmare il gap con le dirette avversarie per la promozione in Serie A. I ciociari, dal loro canto, sono saldamente al comando della classifica e vogliono proseguire la loro inarrestabile marcia. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 18 dicembre alle ore 20:45; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

