Genoa-Cittadella in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto al Luigi Ferraris di Marassi per Genoa-Cittadella, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming. I padroni di casa, sotto la guida del confermato Alexander Blessin, vogliono assolutamente riscattarsi dopo la sconfitta subita in casa del Perugia. I granata, invece, dopo il pareggio con il Cosenza, vanno a caccia di preziosi punti in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

