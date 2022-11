Il programma e i telecronisti sulla Rai di Galles-Inghilterra, match valido per la terza giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Un piede e mezzo dentro agli ottavi per gli inglesi, un piede e mezzo fuori per i gallesi: derby britannico comunque molto teso perché con la radiolina si dovrà anche ascoltare cosa accade dall’altro campo. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20 di martedì 29 novembre.

Galles-Inghilterra sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela.