Le indicazioni per vedere in diretta Galles-Inghilterra in tv, sfida valida per la terza giornata del Gruppo B ai Mondiali di Qatar 2022. Dopo lo straripante successo contro l’Iran all’esordio, la formazione del ct Southgate si è fatta imbrigliare dagli Stati Uniti e quindi deve ancora meritarsi la qualificazione; ai vicini di casa del Galles, invece, serve più di un miracolo, dopo una campagna deludente culminata con la meritata sconfitta contro proprio il Paese mediorientale. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00 di martedì 29 novembre, con Galles-Inghilterra che sarà visibile tv e in chiaro su Rai Uno e Rai 4K, oltre che in streaming su Raiplay.