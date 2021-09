Galatasaray-Lazio stasera in tv in chiaro: data, orario e streaming Europa League 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Maurizio Sarri, Lazio 2021/2022 - foto Antonio Fraioli

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Galatasaray-Lazio, match della prima giornata della fase a gironi di Europa League. La squadra biancoceleste punta ad iniziare bene, a partire dalle 18:45 nella cornice Kompleksi di Istanbul. Dopo il passo falso col Milan, gli uomini di Sarri vogliono subito ripartire. Potrete seguire la partita in diretta tv su Sky Sport e su Dazn ma anche in chiaro su TV8 in questa occasione.