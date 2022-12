Frosinone-Pisa in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco le informazioni utili sulla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Frosinone-Pisa, match del Benito Stirpe valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Dopo il grande successo conquistato nello scontro di vertice contro la Reggina, i gialloblù non hanno affatto intenzione di fermarsi e proveranno ad incrementare ulteriormente il gap dalle dirette rivali per la promozione in Serie A. I nerazzurri, grazie alla cura D’Angelo, si sono rilanciati fino ad arrivare a ridosso della zona playoff e non vogliono interrompere la loro scalata. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 11 dicembre alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

