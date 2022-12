Francia-Marocco domani in tv: orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Le indicazioni per vedere in diretta Francia-Marocco in tv, sfida valida come seconda semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. Prosegue la “favola” dei nordafricani, che dopo aver eliminato Spagna e Portogallo non si pongono più limiti e provano il colpaccio contro i transalpini. Da canto loro, i campioni del Mondo in carica sono attesi da una prova piena di insidie, in cui dovranno fare molta attenzione e avere grande determinazione, evitando possibili cali di intensità dopo aver eliminato una delle pretendenti al titolo, ovvero l’Inghilterra. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00 di mercoledì 14 dicembre, con la partita che sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai Uno e Rai 4K, oltre che in streaming su Raiplay.