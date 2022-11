Il programma e i telecronisti sulla Rai di Francia-Danimarca, match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Scontro diretto tra le due favorite di questo raggruppamento, ma il girone D per i danesi si è complicato col pareggio all’esordio e per questo non si può prescindere da far punti contro i campioni del mondo in carica che vogliono chiudere la pratica. Si parte alle ore 17 di sabato 26 novembre.

Francia-Danimarca sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.