Francia ai quarti di finale: avversario, data, orario e diretta tv

La Francia vola ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022: ecco avversario data, orario e diretta tv della sfida che mette in palio la semifinale. I galletti hanno eliminato la Polonia al termine di un incontro comunque parecchio equilibrato e ricco di tensione, lo hanno fatto grazie a un gol di Giroud che ha aperto le danze a fine primo tempo, quindi la doppietta di Mbappè e il rigore in extremis di Lewandowski per il definitivo 3-1. Adesso, sabato 10 dicembre alle ore 20 è tutto pronto per la partita dei quarti di finale della coppa del mondo: la rivale sarà la vincente di Inghilterra-Senegal, la diretta tv disponibile su Rai Uno con streaming su Rai Play. Diretta testuale, infine, come di consueto su Sportface.