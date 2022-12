Formazioni ufficiali Spezia-Groningen, amichevole invernale 2022

Le formazioni ufficiali di Spezia-Groningen, sfida valida come amichevole invernale. Gli uomini guidati da Luca Gotti, dopo i recenti test, sono pronti a tornare nuovamente in campo per affrontare la formazione olandese. Per la compagine ligure si tratta dell’ultima amichevole invernale, che consentirà al tecnico di effettuare le ultime valutazioni in merito alla situazione della squadra. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di martedì 20 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-GRONINGEN

SPEZIA: Zoet, Holm, Ampadu, Bourabia, Verde, Reca, Nzola, Amian, Caldara, Agudelo, Nikolau.

GRONINGEN: Verrips; Van Gelderen, Mariani, Balker, Kalley; Schreuders, Kasanwirjo, Oratmangoen; Lundqvist, van Bergen, Suslov.