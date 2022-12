Fiorenzuola-Rimini oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Fiorenzuola-Rimini, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa stanno disputando una buona stagione e sono reduci tra tre successi consecutivi che, al momento, le valgono il sesto posto a quota 28 punti. Il club romagnolo, invece, è a sole tre lunghezze dai rivali odierni e, dopo la vittoria dell’ultimo turno, vuole dare continuità ai propri risultati per restare tra le prime dieci della classe. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

