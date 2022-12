Fiorentina-Lugano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole 2022

Fiorentina-Lugano sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming dell’amichevole del 21 dicembre 2022. Ritiro invernale che prosegue per i viola, che allo stadio Franchi ospitano la squadra svizzera. Serve una vittoria per avvicinarsi nel migliore dei modi alla ripresa del campionato di inizio gennaio: appuntamento alle ore 18 di mercoledì 21 dicembre, diretta tv e streaming su Dazn (anche su Sky al canale 214 con Zona Dazn). Diretta testuale su Sportface.