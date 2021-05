Fiorentina-Lazio, Inzaghi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

by Daniele Forsinetti

Simone Inzaghi- Foto Antonio Fraioli

La data, l’orario e la diretta tv e streaming della conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Fiorentina-Lazio, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2020/2021. I biancocelesti sono in serie positiva e credono nel quarto posto, per questo motivo il successo è praticamente imprescindibile. L’allenatore piacentino presenterà i temi della sfida alle ore 16:00 di venerdì 7 con diretta tv e in radio su Lazio Style Channel.