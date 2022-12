Fiorentina-Bastia oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2022

Alle 17:30 di mercoledì 14 dicembre la Fiorentina scenderà in campo per sfidare il Bastia nella terza amichevole di questa sosta invernale. In Corsica Italiano valuterà la condizione dei suoi giocatori, dopo la doppia vittoria in Romania contro Borussia Dortmund e Rapid Bucarest. La partita sarà trasmessa sui canali social della società viola e su Viola Channel. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Da valutare anche l’infermeria: Nico Gonzalez è fuori, Castrovilli è in gruppo ma forse non ancora pronto per giocare una partita. Maleh e Saponara dovrebbero rivedersi.

