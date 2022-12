Dopo aver giocato e vinto la scorsa settimana contro l’Arezzo, la Fiorentina di Vincenzo Italiano torna in campo per il secondo test amichevole di questa preparazione. Al Franchi di Firenze arrivano i boliviani dell’Always Ready, che da alcuni giorni sono in tournée nel nostro continente. Il match andrà in scena nella giornata di domani, mercoledì 7 dicembre alle ore 18:00 e sarà visibile su Dazn.