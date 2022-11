Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e il calendario completo della Finals di Malaga di Coppa Davis 2022. Si entra nel vivo della competizione, con le due semifinali dalle quali usciranno le due Nazioni che si contenderanno la famosa ‘Insalatiera’ nella giornata di domenica. Le due sfide di semifinale saranno programmate su due giornate differenti. Venerdì toccherà all’Australia, che dovrà vedersela contro Croazia o Spagna. Poi sabato la vincente di Italia-Usa dovrà sfidare la vincente di Germania-Canada.

Venerdì 25 novembre, ore 16:00 – Australia vs Croazia

Sabato 26 novembre, ore 13:00 – Italia vs Germania/Canada

COME SEGUIRLE IN TV – Tutte le semifinali potranno essere seguiti su diverse emittenti televisive. La tv pubblica garantirà la diretta in chiaro di tutte le sfide tramite il canale Rai Sport+ (58 del digitale terrestre). Copertura integrale dell’evento anche su Sky Sport tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. In streaming ogni incontro potrà essere visibile gratuitamente tramite la piattaforma Rai Play. Ma sarà possibile seguire il tutto anche su Now Tv (previo abbonamento), Sky Go (se abbonati Sky) e SuperTennix (gratis se abbonati FIT). In alternativa, Sportface.it come sempre garantirà ai suoi lettori dirette testuali delle sfide, news, approfondimenti e highlights.