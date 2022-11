FeralpiSalò-Trento oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

FeralpiSalò-Trento sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la quindicesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Da una parte la seconda in classifica (seppur a pari merito con diverse squadre), dall’altra la quartultima: favori del pronostico tutti per i padroni di casa, ma non sarà una partita scontata. Si parte alle ore 17.30 di domenica 27 novembre, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Arena, diretta streaming su Sky Go e in integrale su Eleven Sports.