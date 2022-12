Feralpisalò-Novara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Feralpisalò-Novara sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il girone A di Serie C 2022/2023. Nella diciottesima giornata si sfidano la seconda in classifica, vogliosa di raggiungere il primo posto occupato dal Vicenza e distante un solo punto, e la sesta, che però è divisa da soli quattro punti. Chi vincerà al Lino Turina? Appuntamento alle ore 14:30 di domenica 11 dicembre, diretta versione integrale su Eleven Sports.

SEGUI LA DIRETTA