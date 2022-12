Fenerbahce-Piacenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno ottavi Cev Cup maschile 2023 volley

Tutto pronto per Fenerbahce HDI Istanbul-Bluenergy Daiko Volley Piacenza, gara di ritorno degli ottavi di finale della Cev Cup maschile 2022/2023 di volley. Gli uomini di Lorenzo Bernardi tornano in campo nella trasferta decisiva per il passaggio del turno. I biancorossi, reduci dalla vittoria in quattro set dell’andata in casa, hanno bisogno di vincere due set per assicurarsi l’accesso ai quarti. La formazione turca invece deve ribaltare la situazione vincendo per 3-0 o 3-1 per rinviare tutto al Golden Set e tenere vivo il sogno. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà ai quarti di finale? L’appuntamento è per le ore 14.00 italiane di mercoledì 14 dicembre al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta l’ottavo di ritorno Fenerbahce-Piacenza della Cev Cup maschile 2023 di volley.

STREAMING E TV – La partita Fenerbahce-Piacenza degli ottavi di finale di Cev Cup maschile 2023 non godrà di copertura televisiva né streaming. Sportface.it però vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine per non perdersi davvero nulla. Ad arbitrare la sfida saranno l’ungherese Marco Van Zanten e il serbo Predrag Balandzic.