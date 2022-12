Empoli-Sassuolo in tv: data, orario, canale e diretta streaming amichevole 2022

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida Empoli-Sassuolo, amichevole che si gioca a meno di due settimane dal ritorno della Serie A. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo aver effettuato una programmazione e preparazione simile. Sia Zanetti che Dionisi hanno infatti portato i rispettivi calciatori in Spagna, e più precisamente in Andalusia, per lavorare in vista della ripresa del campionato. Tornate in Italia, ora le due si affronteranno sul campo del Castellani. La sfida è in programma venerdì 23 dicembre alle 16:30. Al momento non è prevista una diretta televisiva o streaming della partita.