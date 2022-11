Il programma e i telecronisti sulla Rai di Ecuador-Senegal, match valido per la terza giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. E’ uno spareggio di capitale importanza, mette in palio gli ottavi di finale: i sudamericani hanno a disposizione due risultati su tre, pareggio che andrebbe bene agli africani solo in caso di contemporanea debacle dell’Olanda contro il Qatar. Appuntamento alle ore 16 di martedì 29 novembre.

Ecuador-Senegal sarà visibile su Rai Sport + HD con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni.