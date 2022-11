Le indicazioni per vedere in diretta Ecuador-Senegal in tv, sfida valida per la terza giornata del Gruppo A ai Mondiali di Qatar 2022. Situazione molto equilibrata nel raggruppamento e sfida quindi decisiva: ai sudamericani basterebbe un pareggio per passare il turno, mentre la formazione africana è invece costretta a vincere, di fatto, visto che, anche in caso di pareggio, è altamente improbabile che il Qatar batta l’Olanda e con un distacco sufficiente per la squadra del ct Cissé. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:00 di martedì 29 novembre, con Ecuador-Senegal che sarà visibile in streaming su Raiplay.