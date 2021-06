Djokovic-Berankis in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2021

by Antonio Sepe

Novak Djokovic - Foto Ray Giubilo

Novak Djokovic e Ricardas Berankis oggi si affrontano in occasione del terzo turno del Roland Garros 2021. Match sulla carta a senso unico che vede il numero uno del mondo ampiamente favorito. Il lituano Berankis proverà a mettergli i bastoni tra le ruote, ma non sembra avere le carte in regola per farlo. Nole tuttavia non dovrà sottovalutare l’impegno ed andrà a caccia di un convincente successo per approcciare gli ottavi nel migliore dei modi.

L’incontro si disputa nella giornata odierna, sabato 5 giugno, come secondo match dalle ore 11:00 (dopo Krejcikova-Svitolina). La diretta televisiva sarà offerta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky), con live streaming fruibile dagli abbonati tramite le piattaforme Eurosport Player e Dazn. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, con approfondimenti e highlights post-match.

