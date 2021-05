Dinamo Sassari-Venezia oggi in tv: orario e diretta streaming basket gara-4 Playoff Serie A1 2020/2021

by Lorenzo Ercoli

Austin Daye, Reyer Venezia 2018-2019 - Foto "championsleague.basketball"

Banco di Sardegna Sassari e Umana Reyer Venezia scendono in campo per gara-4 dei quarti di finale dei playoff di Serie A1 2020/2021. Dopo aver vinto la terza sfida della serie ed aver annullato un match point, i sardi tra le mura amiche contano di poter portare la serie a gara-5. Martedì 18 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida che sarà trasmessa in tv su Rai Sport ed Eurosport 2, in live streaming la gara sarà disponibili sulle seguenti piattaforme: Rai Play, Eurosport Player e Discovery +.

SEGUI IN DIRETTA SASSARI-VENEZIA

GARA-4, VIA IN RITARDO: TABELLONE ROTTO NEL RISCALDAMENTO