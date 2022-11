L’orario e le indicazioni per vedere in diretta JDA Bourgogne Dijon-Banco di Sardegna Sassari, sfida valida come terza giornata della Champions League 2022/2023 di basket. Due sconfitte consecutive per la formazione sarda, chiamata alla vittoria sul campo dei francesi per non rimanere troppo attardati in classifica a metà della fase a gironi. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 1 novembre, con la partita che verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

