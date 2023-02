Diffidati Atalanta-Lecce: i bergamaschi a rischio squalifica in vista del Milan

Esame Lecce con un occhio ai diffidati per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che nella Corsa Champions League deve affrontare ostacoli durissimi. Dopo il match contro i giallorossi di Baroni, infatti, Hojlund e compagni faranno visita al Milan di Pioli nella cornice di San Siro. Gasperini ritroverà Scalvini e De Roon, squalificati contro il Lecce. Ma deve prestare attenzione alla situazione di Merih Demiral, unico diffidato in casa bergamasca. Un titolare a tutti gli effetti, anche se le opzioni in difesa sono numerose. Colombo, Di Francesco, Maleh, Umtiti e Baschirotto i diffidati per il Lecce che nel prossimo turno se la vedrà contro il Sassuolo in casa.