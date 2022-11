De Minaur-Cilic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Finals Coppa Davis 2022

Alex De Minaur sfiderà Marin Cilic nel secondo match di singolare della sfida tra Australia e Croazia, semifinale delle Finals di Coppa Davis 2022. Il croato ex vincitore degli Us Open ha ricaricato un po’ le pile nel corso degli ultimi mesi, saltando anche la fase a gironi giocata a Bologna nel mese di settembre. L’obiettivo dichiarato era appunto quello di farsi trovare pronto per Malaga, dove la Croazia è arrivata come sempre tra le principali favorite. De Minaur però sta giocando bene e ha vissuto un’ottima stagione sul circuito, sarà quindi una bella ed interessante partita tra i numeri uno delle rispettive selezioni. Il caso vuole che i due si siano già affrontati lo scorso anno proprio in Davis, in un match di round robin. In quel caso vinse Cilic, che è avanti due a uno negli scontri diretti.

QUANDO E COME SEGUIRLA – De Minaur e Cilic scenderanno in campo nella giornata di oggi, venerdì 25 novembre. Sarà il secondo match a partire dalle ore 16:00 (dopo il primo singolare). La sfida potrà essere seguita in diretta sia in chiaro su Rai Sport+ (canale 58 del digitale terrestre) che sull’emittente satellitare Sky Sport tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW TV (previo abbonamento), Sky Go (solo per abbonati Sky), Rai Play (gratis) e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutte e tre gli incontri di Australia-Croazia. Il nostro sito garantirà ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.