Crotone-Messina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Crotone-Messina, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I calabrese, secondo in classifica con 45 punti, arrivano da due pareggi e tre vittorie nelle ultime cinque sfide e vogliono chiudere il 2022 in bellezza, magari accorciando le distanze dal Catanzaro capolista. La formazione ospite, invece, è reduce da una lunga serie di sconfitte di file e spera si spezzare la maledizione proprio nell’ultimo incontro dell’anno. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 23 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

