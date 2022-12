Crotone-Gelbison oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Crotone-Gelbison sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il girone C di Serie C 2022/2023. Nella diciottesima giornata si sfidano la seconda in classifica, vogliosa di rimontare nei confronti dei corregionali del Catanzaro primi, e la settima che però è divisa da ben diciannove punti. Chi vincerà allo Scida? Appuntamento alle ore 17.30 di domenica 11 dicembre, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport 253, diretta streaming su Sky Go e in versione integrale su Eleven Sports.

