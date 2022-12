Croazia-Marocco, programma e telecronisti Rai finale terzo posto Mondiali Qatar 2022

Il programma e i telecronisti sulla Rai di Croazia-Marocco, finale terzo posto dei Mondiali di Qatar 2022. Non c’è troppa delusione per queste due squadre, decisamente le sorprese di questa edizione, ma la finale era lì a un passo e non è stata raggiunta. C’è comunque la possibilità di raggiungere il podio, sarebbe il secondo di fila per gli slavi, per i nordafricani sarebbe un risultato incredibile. Appuntamento alle ore 16 di sabato 17 dicembre, chi la spunterà?

Croazia-Marocco sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Daniele Adani.