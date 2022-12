Croazia-Marocco oggi in tv: canale, orario e streaming finale 3° posto Mondiali Qatar 2022

Alle 16:00 di sabato 17 dicembre il Marocco sfiderà la Croazia in occasione della finale per il terzo posto dei Mondiali di Qatar 2022. La partita – con in palio il bronzo mondiale – potrà essere seguita in diretta esclusiva su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. A seguire, spazio all’intrattenimento della Bobo TV. Modric all’ultima apparizione di un Mondiale cerca il bronzo, Ziyech e compagni vogliono impreziosire un percorso già storico con il podio. A chi andrà il premio della consolazione? Sportface.it vi offrirà una diretta testuale del match.

SEGUI IL LIVE