Croazia-Marocco domani in tv: orario, canale e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Croazia e Marocco, finale che assegna il terzo ed il quarto posto ai Mondiali 2022 in Qatar. La nazionale balcanica dopo essere salita sul secondo gradino del podio in Russia quattro anni fa punta a confermarsi nuovamente tra le prime tre del mondo. Di fronte però c’è un Marocco che vuole continuare a fare la storia, supportato dalle migliaia di persone arrivate in Qatar nel corso di queste settimane e in particolar modo negli ultimi giorni. La sfida è in programma sabato 17 dicembre alle 16:00 al Khalifa International Stadium di Doha e andrà in diretta su Rai 1, Rai 4K e Rai Play.