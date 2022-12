Croazia in semifinale: avversario, data, orario e diretta tv Mondiali Qatar 2022

La Croazia approda in semifinale ai Mondiali di Qatar 2022: ecco le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming del match che andrà poi a mettere in palio il pass per la finale. La prima a proseguire la propria corsa e a entrare tra le prime quattro della coppa del mondo è dunque la formazione slava, che ha avuto la meglio del Brasile al termine di un quarto intenso che si è risolto soltanto ai rigori, ed è psicodramma verdeoro. In semifinale sfideranno ora una tra Olanda e Argentina, in campo in serata. Appuntamento martedì 13 dicembre alle ore 20, diretta tv su Rai Uno, streaming su Rai Play, diretta testuale su Sportface.