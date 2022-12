Il programma e i telecronisti sulla Rai di Croazia-Brasile, match valido per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Si torna in campo e ci si gioca il pass per la semifinale, in campo i croati che non sembrano però avere grandi chance, almeno in partenza, contro la corazzata verdeoro, la favorita probabilmente per la vittoria finale. Appuntamento fissato alle ore 16 di venerdì 9 dicembre, chi la spunterà?

Croazia-Brasile sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela.