Cremonese-Udinese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole invernale 2022

Cremonese-Udinese sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming dell’amichevole invernale del 29 dicembre 2022. Giovedì pomeriggio, alle ore 13, in campo allo Zini le due formazioni di Serie A per l’ultimo test in vista dell’imminente ripresa del campionato dopo la lunga pausa per i Mondiali. La partita sarà visibile in diretta tv e streaming su Udinese Tv, la televisione ufficiale del club friulano.

SEGUI LA DIRETTA LIVE