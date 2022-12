Il programma e i telecronisti sulla Rai di Costa Rica-Germania, match valido per la terza giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Nel gruppo E sono i centramericani ad avere il destino nelle proprie mani, ma hanno bisogno solo della vittoria. Che invece potrebbe non bastare ai tedeschi in caso di sconfitta spagnola contro i nipponici. Appuntamento alle ore 20 di giovedì 1 dicembre.

Costa Rica-Germania sarà visibile su Rai Sport + HD con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela.